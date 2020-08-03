Батько зниклої 8-річної дитини зізнався у її вбивстві, фото: «Яндекс Дзен»

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На Чернігівщині за підозрою у вбивстві сина сьогодні, 3 серпня, затримали 30-річного чоловіка.

Вчора, 2 серпня, у другій половині дня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 8-річної дитини в лісі неподалік села Скорінець Чернігівського району Чернігівської області, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У цій лісосмузі дитина відпочивала разом із батьком. Розпочалися пошуки дитини, в яких брали участь загалом понад 100 осіб — поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, кінологи із собаками, лісники та представники громадськості. Також було залучено квадрокоптер.

Зазначається, що поліцейські відразу звернули увагу на стан батька дитини — на його одязі були плями бурого кольору, а при поверхневому огляді правоохоронці знайшли в нього закривавлений ніж.

Близько 7.00 в полі виявили тіло дитини з численними ножовими пораненнями.

Тоді батько й зізнався правоохоронцям, що він причетний до вбивства дитини, — зазначають у поліції.

За фактом вбивства малолітньої дитини розпочате кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у червні в Запоріжжі за підозрою у вбивстві дитини заарештували няню з нелегального дитсадка.