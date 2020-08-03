Отец пропавшего 8-летнего ребенка признался в его убийстве, фото: «Яндекс Дзен»

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Ракурс

На Черниговщине по подозрению в убийстве сына сегодня, 3 августа, задержали 30-летнего мужчину.

Вчера, 2 августа, во второй половине дня в полицию поступило сообщение об исчезновении 8-летнего ребенка в лесу возле села Скоренец Черниговского района Черниговской области, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В этой лесополосе ребенок отдыхал вместе с отцом. Начались поиски ребенка, в которых участвовали в общей сложности более 100 человек — полицейские, нацгвардейцы, спасатели, кинологи с собаками, лесники и представители общественности. Также был задействован квадрокоптер.

Отмечается, что полицейские сразу обратили внимание на состояние отца ребенка — на его одежде были пятна бурого цвета, а при поверхностном осмотре правоохранители нашли у него окровавленный нож.

Около 7.00 в поле обнаружили тело ребенка с многочисленными ножевыми ранениями.

Тогда отец и признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка, — отмечают в полиции.

По факту убийства малолетнего ребенка начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или позижненного заключения.

Напомним, в июне в Запорожье по подозрению в убийстве ребенка арестовали няню из нелегального детского сада.