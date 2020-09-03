В Киеве задержали женщину, переносившую младенца в дорожной сумке, фото: Национальная полиция

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В Киеве правоохранители задержали женщину, переносившую младенца в дорожной сумке.

Обстоятельства рождения ребенка и причины такого поведения женщины устанавливаются, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Женщину, которая, вероятно, несет ребенка в сумме, заметила вчера, 2 сентября, около 16.00 на бульваре Леси Украинки одна из прохожих, сообщившая об этом полицейским. Правоохранители решили остановить подозрительную женщину. Отмечается, что она не хотела с ними общаться и начала убегать.

Во время досмотра вещей этой женщины в дорожной сумке обнаружили новорожденного ребенка. Полицейские вызвали скорую помощь и инспекторов ювенальной превенции, а до их приезда переложили в автомобиль ребенка — новорожденного мальчика, которому, как позже оказалось, было меньше недели от роду.

Оказалось, что остановленная ​​полицейскими женщина является жительницей Одесской области 1991 года рождения, прибывшей в Киев в поисках работы. По предварительной информации, ребенка она родила вне родильного отделения.

После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находится в удовлетворительном состоянии в больнице, — отмечают в секторе ювенальной превенции Печерского управления.

В отношении женщины составлен админпротокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства этого инцидента.

Напомним, недавно на Киевщине задержали злоумышленника, похитившего с автозаправки четырехлетнюю девочку, пока ее мать рассчитывалась за топливо.