Шмигаль порадив школам шукати гроші на маски в місцевих бюджетах

https://racurs.ua/ua/n143305-shmygal-poradyv-shkolam-shukaty-groshi-na-masky-v-miscevyh-budjetah.html

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Коронавірус в школах Кабмін має намір зупиняти за допомогою регіональної влади. Гроші на маски та дезінфектори прем'єр-міністр України Денис Шмигаль порадив педагогам шукати саме у місцевих бюджетах.

Очільник уряду на засіданні Кабміну не згадав при цьому про спеціалізований COVID-фонду, який створили у березні для фінансування надзвичайних видатків, пов’язаних із пандемією.

Шмигаль на засіданні уряду 2 вересня заявив, що на рахунках місцевих бюджетів є 8,5 млрд грн, які можна використати для забезпечення шкіл засобами захисту від коронавірусу.

Вони мають бути і можуть бути спрямовані на закупівлі засобів та антисептиків і організацію всього необхідного для надійного навчання, — заявив очільник КМУ.

Він запевнив, що уряд готовий надавати можливості вчитися онлайн і вдома.

Шмигаль нагадав, що 1 вересня в українських школах відбувся перший урок, який присвятили новій культурі життя в умовах коронавірусного карантину, і подякував вчителям за самовідданість.

Раніше прем'єр-міністр заявляв, що з державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків.

Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі, — заявляв Шмигаль.

В.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет заявляв, що з фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли й зараз він порожній. Педагоги вимагали, аби уряд профінансував закупівлю антисептиків та масок для вчителів, допомогу вчителям, які захворіли, оплату додаткового навантаження на вчителів і забезпечення онлайн-освіти.