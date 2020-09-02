Кабмін затвердив перехід на онлайн-засідання

Кабмін затвердив перехід на онлайн-засіданняhttps://racurs.ua/ua/n143306-kabmin-zatverdyv-perehid-na-onlayn-zasidannya.htmlРакурс
Кабінет міністрів зможе збиратися в онлайн-режимі — відповідний порядок міністри затвердили сьогодні, 2 вересня, на традиційному засіданні.
Онлайн-засідання уряду проводитимуться у невідкладних ситуаціях, на час дії карантину або в інших випадках за рішенням прем'єра Дениса Шмигаля. Про це інформує міністр Кабміну Олег Немчінов в Телеграм.
Сьогодні було прийнято постанову Кабміну «Про внесення змін до Регламенту Кабінету міністрів України» (щодо порядку проведення онлайн-засідань уряду), — написав чиновник.
За його словами, можливість переходу на дистанційну роботу уряд передбачив ще 13 березня під час першого етапу карантину.
Тепер ми розширюємо цю норму регламенту, що дозволить нам взагалі проводити засідання в онлайні, а також перевести в такий режим роботи урядові комітети, які є постійно діючими органами, — додав Немчінов.