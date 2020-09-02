Кабмін затвердив перехід на онлайн-засідання

https://racurs.ua/ua/n143306-kabmin-zatverdyv-perehid-na-onlayn-zasidannya.html

Ракурс

Кабінет міністрів зможе збиратися в онлайн-режимі — відповідний порядок міністри затвердили сьогодні, 2 вересня, на традиційному засіданні.

Онлайн-засідання уряду проводитимуться у невідкладних ситуаціях, на час дії карантину або в інших випадках за рішенням прем'єра Дениса Шмигаля. Про це інформує міністр Кабміну Олег Немчінов в Телеграм.

Сьогодні було прийнято постанову Кабміну «Про внесення змін до Регламенту Кабінету міністрів України» (щодо порядку проведення онлайн-засідань уряду), — написав чиновник.

За його словами, можливість переходу на дистанційну роботу уряд передбачив ще 13 березня під час першого етапу карантину.