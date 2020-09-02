Кабмин утвердил переход на онлайн-заседания

https://racurs.ua/n143306-kabmin-utverdil-perehod-na-onlayn-zasedaniya.html

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Кабинет министров сможет собираться в онлайн-режиме — соответствующий порядок министры утвердили сегодня, 2 сентября, на традиционном заседании.

Онлайн-заседания правительства будут проводиться в неотложных ситуациях, на время действия карантина или в других случаях по решению премьера Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм.

Сегодня было принято постановление Кабмина «О внесении изменений в Регламент Кабинета министров Украины» (о порядке проведения онлайн-заседаний правительства), — написал чиновник.

По его словам, возможность перехода на дистанционную работу правительство предусмотрело еще 13 марта во время первого этапа карантина.