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Ракурс
Кабмин утвердил переход на онлайн-заседания

Кабмин утвердил переход на онлайн-заседания

2 сен 2020, 15:05
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Кабинет министров сможет собираться в онлайн-режиме — соответствующий порядок министры утвердили сегодня, 2 сентября, на традиционном заседании.

Онлайн-заседания правительства будут проводиться в неотложных ситуациях, на время действия карантина или в других случаях по решению премьера Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм.

Сегодня было принято постановление Кабмина «О внесении изменений в Регламент Кабинета министров Украины» (о порядке проведения онлайн-заседаний правительства), — написал чиновник.

По его словам, возможность перехода на дистанционную работу правительство предусмотрело еще 13 марта во время первого этапа карантина.

Теперь мы расширяем эту норму регламента, это позволит нам проводить заседания в онлайн, а также перевести в такой режим работы правительственные комитеты, которые являются постоянно действующими органами, — добавил Немчинов.


Кабмін затвердив перехід на онлайн-засідання

Источник: Ракурс


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