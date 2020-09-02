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Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Рада
Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Радаhttps://racurs.ua/n143304-perehod-na-elektronnye-trudovye-knijki-predvaritelno-podderjala-rada.htmlРакурс
Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Верховная Рада 2 сентября, проголосовав в первом чтении за законопроект № 3623.
Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.
Как указано в пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает урегулирование механизма накопления, обработки и использования информации о ведении трудовых книжек, исчислении страхового стажа и назначении пенсий. В реестр застрахованных лиц, который формирует и ведет Пенсионный фонд, предлагают включить отсутствующие сведения о трудовой деятельности работников. На внесение соответствующих данных нардепы выделили пять лет со дня вступления в силу данного закона.
После этого начисление пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически (без обращения граждан). В случае отсутствия в системе данных о страховом стаже лица, Пенсионный фонд будет обязан информировать его об этом.
Предлагается использование информации из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:
основного места работы работника, согласно поданному заявлению;
права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;
периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;
прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;
принесения присяги госслужащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;
присвоения, изменения или лишении дипломатического ранга дипломатического служащего;
информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;
выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.
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