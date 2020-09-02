Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Рада

https://racurs.ua/n143304-perehod-na-elektronnye-trudovye-knijki-predvaritelno-podderjala-rada.html

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Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Верховная Рада 2 сентября, проголосовав в первом чтении за законопроект № 3623.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает урегулирование механизма накопления, обработки и использования информации о ведении трудовых книжек, исчислении страхового стажа и назначении пенсий. В реестр застрахованных лиц, который формирует и ведет Пенсионный фонд, предлагают включить отсутствующие сведения о трудовой деятельности работников. На внесение соответствующих данных нардепы выделили пять лет со дня вступления в силу данного закона.

После этого начисление пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически (без обращения граждан). В случае отсутствия в системе данных о страховом стаже лица, Пенсионный фонд будет обязан информировать его об этом.

Предлагается использование информации из Реестра застрахованных лиц для подтверждения: