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Ракурс
Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Рада

Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Рада

2 сен 2020, 14:29
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Переход на электронные трудовые книжки предварительно поддержала Верховная Рада 2 сентября, проголосовав в первом чтении за законопроект № 3623.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает урегулирование механизма накопления, обработки и использования информации о ведении трудовых книжек, исчислении страхового стажа и назначении пенсий. В реестр застрахованных лиц, который формирует и ведет Пенсионный фонд, предлагают включить отсутствующие сведения о трудовой деятельности работников. На внесение соответствующих данных нардепы выделили пять лет со дня вступления в силу данного закона.

После этого начисление пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически (без обращения граждан). В случае отсутствия в системе данных о страховом стаже лица, Пенсионный фонд будет обязан информировать его об этом.

Предлагается использование информации из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:

  • основного места работы работника, согласно поданному заявлению;

  • права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;

  • периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;

  • прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;

  • принесения присяги госслужащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;

  • присвоения, изменения или лишении дипломатического ранга дипломатического служащего;

  • информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;


  • выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.

Источник: Ракурс


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