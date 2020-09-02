Перехід на електронні трудові книжки попередньо підтримала Рада

https://racurs.ua/ua/n143304-perehid-na-elektronni-trudovi-knyjky-poperedno-pidtrymala-rada.html

Ракурс

Перехід на електронні трудові книжки попередньо підтримала Верховна Рада 2 вересня, проголосувавши у першому читанні за законопроект № 3623.

Про це інформує прес-служба українського парламенту.

Як вказано у пояснювальній записці до проекту закону, документ передбачає врегулювання механізму накопичення, обробки та використання інформації про ведення трудових книжок, обчислення страхового стажу та призначення пенсій. До реєстру застрахованих осіб, який формує та веде Пенсійний фонд, пропонують включити відсутні відомості про трудову діяльність працівників. На внесення відповідних даних нардепи виділили п’ять років з дня набрання чинності цим законом.

Після цього призначення пенсії за віком здійснюватиметься автоматично (без звернення особи). У разі відсутності в системі даних про страховий стаж, Пенсійний фонд зобов’язаний інформувати особу про це.

Пропонується використання інформації з Реєстру застрахованих осіб для підтвердження: