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Перехід на електронні трудові книжки попередньо підтримала Рада
Перехід на електронні трудові книжки попередньо підтримала Радаhttps://racurs.ua/ua/n143304-perehid-na-elektronni-trudovi-knyjky-poperedno-pidtrymala-rada.htmlРакурс
Перехід на електронні трудові книжки попередньо підтримала Верховна Рада 2 вересня, проголосувавши у першому читанні за законопроект № 3623.
Про це інформує прес-служба українського парламенту.
Як вказано у пояснювальній записці до проекту закону, документ передбачає врегулювання механізму накопичення, обробки та використання інформації про ведення трудових книжок, обчислення страхового стажу та призначення пенсій. До реєстру застрахованих осіб, який формує та веде Пенсійний фонд, пропонують включити відсутні відомості про трудову діяльність працівників. На внесення відповідних даних нардепи виділили п’ять років з дня набрання чинності цим законом.
Після цього призначення пенсії за віком здійснюватиметься автоматично (без звернення особи). У разі відсутності в системі даних про страховий стаж, Пенсійний фонд зобов’язаний інформувати особу про це.
Пропонується використання інформації з Реєстру застрахованих осіб для підтвердження:
основного місця роботи працівника, згідно з поданою ним заявою;
права/спадщину на земельну частку (пай) члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства;
періодів навчання осіб в закладах вищої освіти, а також здобутої ними освіти, набутого стажу;
проходження стажування студентами і учнями вищих та професійно-технічних навчальних закладів;
складення Присяги держслужбовця, прокурора, посадової особи місцевого самоврядування; присвоєння, зміни та позбавлення рангу державного службовця;
присвоєння, зміни або позбавлення дипломатичного рангу дипломатичного службовця;
інформації про трудову діяльність кандидатів на посади членів уряду, члена Рахункової палати, члена Вищої ради правосуддя, прокурорів, директора Українського інституту книги;
видачі, продовження та обліку листків непрацездатності тощо.
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