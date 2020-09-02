Шмыгаль посоветовал школам искать деньги на маски в местных бюджетах

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Коронавирус в школах Кабмин намерен останавливать с помощью региональной власти. Деньги на маски и дезинфекторы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посоветовал педагогам искать именно в местных бюджетах.

Глава правительства на заседании Кабмина не вспомнил при этом о специализированном COVID-фонде, который создали в марте для финансирования чрезвычайных расходов, связанных с пандемией.

Шмыгаль на заседании правительства 2 сентября заявил, что на счетах местных бюджетов есть 8,5 млрд грн, которые можно использовать для обеспечения школ средствами защиты от коронавируса.

Они должны быть и могут быть направлены на закупку средств и антисептиков, организацию всего необходимого для надежного обучения, — заявил глава КМУ.

Он заверил, что правительство готово предоставлять возможности учиться онлайн и дома.

Шмыгаль напомнил, что 1 сентября в украинских школах состоялся первый урок, который посвятили новой культуре жизни в условиях коронавирусного карантина, и поблагодарил учителей за самоотверженность.

Ранее премьер-министр заявлял, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков.

Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению таких учебных заведений — местных органов самоуправления, которые должны были обеспечить школы всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем, — заявлял Шмыгаль.

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что из фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли и сейчас он пуст. Педагоги требовали, чтобы правительство профинансировало закупку антисептиков и масок для учителей, помощь учителям, которые заболели, оплату дополнительной нагрузки на педагогов и обеспечение онлайн-образования.