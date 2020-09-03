Проверку школ на соблюдение карантина инициировал Шмыгаль

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Проверку школ на предмет соблюдения карантинных правил инициировал премьер Денис Шмыгаль по результатам совещания с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, глава правительства поручил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, а также и. о. министра образования и науки Сергею Шкарлету «безотлагательно провести проверку образовательных учреждений в областях». Речь идет о проверке на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Случайным образом должны быть проверены не менее пяти учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная, — отметил Шмыгаль.

Премьер также поручил главам областных и райгосадминистраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.

Кроме этого, глава Кабмина отметил, что по результатам этой проверки «могут приниматься в том числе и кадровые решения».

Напомним, Шмыгаль на заседании правительства 2 сентября посоветовал школам искать средства на закупку всех необходимых средств для борьбы с коронавирусом у местных властей. О выделении средств на маски и антисептики для школ из COVID-фонда речь не идет.