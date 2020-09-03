На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС

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Пожежі на Луганщині тривають вже другу добу поспіль. У боротьбі з вогнем беруть участь військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил.

Один із військових, які боролися з вогнем, загинув. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Загиблий — старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Його тіло знайшли під завалами бліндажа. Зазначається, що під час стрімкого наближення вогню до позицій українських військових старшина займався евакуацією військового майна.

Також двоє військових — старший лейтенант і сержант — отримали опіки. В одного з них опіки охопили до 48% тіла. Про це міністр оборони України Андрій Таран повідомив під час брифінгу у Сєверодонецьку, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Тарана, постраждалим військовим видатуть держані нагороди. Міністр зазначив, що вогонь знищив один БМП та вантажівку «Урал». Водночас він спростував інформацію про нібито знищення вогнем великої кількості військової техніки.

Причиною виникнення пожеж міг бути навмисний підпал, наголошується у повідомленні прес-служби штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що про це свідчить характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження — вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно. Перші осередки загоряння було зафіксовано на рубежі Щастя-Лобачево-Лопаскіне-Трьохізбенка.

Наразі в районі між Станицею Луганською та Болотенним локалізовано пожежу на площі майже 10 га. Також здійснюються заходи з локалізації пожежі в районі населених пунктів Лобачеве та Лопаскіно, де площа загоряння становить 950 га.

Нагадаємо, в останні дні на сході України спостерігаються масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині.