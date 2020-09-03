Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС

Масштабні пожежі на Луганщині — загинув військовий, ще двоє дістали опіки (ФОТО, ВІДЕО)

3 вер 2020, 15:46
999

Пожежі на Луганщині тривають вже другу добу поспіль. У боротьбі з вогнем беруть участь військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил.

Один із військових, які боролися з вогнем, загинув. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Загиблий — старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Його тіло знайшли під завалами бліндажа. Зазначається, що під час стрімкого наближення вогню до позицій українських військових старшина займався евакуацією військового майна.

Також двоє військових — старший лейтенант і сержант — отримали опіки. В одного з них опіки охопили до 48% тіла. Про це міністр оборони України Андрій Таран повідомив під час брифінгу у Сєверодонецьку, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Тарана, постраждалим військовим видатуть держані нагороди. Міністр зазначив, що вогонь знищив один БМП та вантажівку «Урал». Водночас він спростував інформацію про нібито знищення вогнем великої кількості військової техніки.

Причиною виникнення пожеж міг бути навмисний підпал, наголошується у повідомленні прес-служби штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що про це свідчить характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження — вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно. Перші осередки загоряння було зафіксовано на рубежі Щастя-Лобачево-Лопаскіне-Трьохізбенка.

Наразі в районі між Станицею Луганською та Болотенним локалізовано пожежу на площі майже 10 га. Також здійснюються заходи з локалізації пожежі в районі населених пунктів Лобачеве та Лопаскіно, де площа загоряння становить 950 га.

На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС

На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС

На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС

На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС

На Луганщині тривають масштабні пожежі, фото: штаб ООС


Нагадаємо, в останні дні на сході України спостерігаються масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿