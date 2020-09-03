Лукашенка «оголосили» в розшук. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n143376-mvs-bilorusi-ogolosylo-lukashenka-v-rozshuk-podrobyci-foto.html

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Сайт Міністерства внутрішніх справ Білорусії 3 вересня зламали хакери.

Після успішної кібератаки у списку розшукуваних злочинців з’явилася інформація про розшук президента Білорусі Олександра Лукашенка та міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Обоє вказуються, як «безвісти зниклі». Відповідний скріншот опублікував Telegram-канал «Наша Ніва».

Лукашенку та Караєву пред’явили звинувачення «у військових злочинах проти білоруського народу». У розділі «прикмети» щодо Лукашенка вказується, що він «сильно кульгає при ходьбі».

Також у створеному хакерами профілю президента Білорусі вказується, що він «узурпував владу». У профілі Караєва вказується, що той «озброєний і дуже небезпечний».

Після того, як Telegram-канали повідомили про злом сайту МВС Білорусі, веб-сторінка відомства перестала завантажуватися. Сайт зараз не відкривається.

Нагадаємо, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав білоруську систему авторитарною та сконцентрованою на особистості. Він заявив, що у Білорусі потрібно будувати нову систему.