Мощный взрыв прогремел в Пакистане — есть погибшие и пострадавшие

Взрыв в Пакистане. Фото: Nikei Asian

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Взрыв в Пакистане прогремел в четверг, 3 сентября, на границе между Пакистаном и Вазиристаном — самопровозглашенным государством, которое находится рядом с Афганистаном.

Из-за взрыва придорожной бомбы погибли трое военных, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Xinhuanet.

Военные подорвались на взрывчатке во время охраны строителей, которые прокладывали дорогу в Северный Вазиристан. Ответственность за теракт взяла на себя запрещена пакистанская организация «Техрик-э-Талибан».

Сейчас службы безопасности страны оцепили район инцидента и проводят поисковую операцию для зачистки.

Причиной нападения называют то, что пакистанские военные провели в регионе Вазиристан ряд операций против террористических групп, в том числе против «Техрик-э-Талибан». Остатки террористических групп до сих пор периодически прибегают к терактам.

«Техрик-э-Талибан» — это исламистская боевая организация, представляющая собой объединение большинства пакистанских преступных группировок на основе достижения общих целей. Они борются с «прозападным» правительством Пакистана и выступают за мусульманскую Индию.

Напомним, ранее мы сообщали, что авиакатастрофа в Пакистане на территории города Карачи могла произойти из-за поломки двигателя. За несколько минут до падения пилот сообщил диспетчерам, что «потерял свои двигатели».

Также перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. Диспетчеры ответили, что самолет может садиться на любую из двух полос, однако за минуту до падения связь с авиалайнером был потерян.