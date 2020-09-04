Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143380-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-rekord-za-dobu-2-tys-723-vypadky-infografika.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється, а кількість нових випадків б'є всі рекорди. Медзаклади вже готові до другої хвилі захворювання.

За добу вірус виявили у 2 тис. 723 громадян. Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні хвороба підкосила 130 тис. 915 осіб.

Подолали коронавірус станом на вчора 937 осіб, а загалом вже одужали 60 тис. 613 пацієнтів. Зараз хворіють 67 тис. 577 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).



За добу померла від хвороби 51 особа. Загальна кількість жертв становить 2 тис. 761. Підозр на коронавірус з початку епідемії було 192 тис. 647.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували у:

Харківській області (371 особа);

м. Київ (319 осіб);

Одеській області (225 осіб);

Львівській області (195 нових хворих).

Найменше випадків COVID-19 4 вересня фіксувалося в Херсонській і Кіровоградській областях — дев’ять і вісім випадків відповідно.

Нагадаємо, раніше вчені вважали, що імунітет до коронавірусної інфекції швидко зникає, тому людина може заразитися повторно. Однак нові дослідження показали, що антитіла до вірусу зберігаються в тілі людини ще протягом чотирьох місяців і зникають повільніше, ніж вважалося.