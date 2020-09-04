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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Коронавірус в Україні встановив новий рекорд — за добу 2 тис. 723 хворих (ІНФОГРАФІКА)

4 вер 2020, 09:25
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Коронавірус в Україні активно поширюється, а кількість нових випадків б'є всі рекорди. Медзаклади вже готові до другої хвилі захворювання.

За добу вірус виявили у 2 тис. 723 громадян. Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні хвороба підкосила 130 тис. 915 осіб.

Подолали коронавірус станом на вчора 937 осіб, а загалом вже одужали 60 тис. 613 пацієнтів. Зараз хворіють 67 тис. 577 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБОЗа добу померла від хвороби 51 особа. Загальна кількість жертв становить 2 тис. 761. Підозр на коронавірус з початку епідемії було 192 тис. 647.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБОНайбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували у:


  • Харківській області (371 особа);
  • м. Київ (319 осіб);
  • Одеській області (225 осіб);
  • Львівській області (195 нових хворих).

Найменше випадків COVID-19 4 вересня фіксувалося в Херсонській і Кіровоградській областях — дев’ять і вісім випадків відповідно.

Нагадаємо, раніше вчені вважали, що імунітет до коронавірусної інфекції швидко зникає, тому людина може заразитися повторно. Однак нові дослідження показали, що антитіла до вірусу зберігаються в тілі людини ще протягом чотирьох місяців і зникають повільніше, ніж вважалося.

Джерело: Ракурс


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