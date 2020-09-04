«Слуга» заявил об отставке министра экономики

Игорь Петрашко. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/n143389-sluga-zayavil-ob-otstavke-ministra-ekonomiki.html

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Игорь Петрашко, министр экономики, может покинуть правительство в ближайшее время. Главу Минэкономики планируют уволить с должности.

Сейчас у нардепов насобиралось много вопросов к работе экономического ведомства, а также лично к министру. Об этом сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура, передает Telegram-канал Pavlovsky News.

По словам «слуги», Петрашко уже проинформировал своих подчиненных о своем предстоящем увольнении. Также Качура добавил, что лично наблюдал за тем, как министр экономики отстаивал интересы владельцев табачных корпораций в правительстве. Как рассказывает нардеп, Петрашко пытался освободить их от налогов.

Игорь Петрашко был назначен на должность министра экономики 17 марта 2020 вместо Тимофея Милованова, который входил в правительство Алексея Гончарука.

Напомним, ранее мы сообщали, что декларация министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко оказалась неполной. СМИ обнаружили, что Петрашко почему-то не внес в нее имущество своей жены-россиянки.

В частности, речь идет о ее квартире в Москве, доме министра под Киевом и двух элитных автомобилях. Также министр не задекларировал поместье в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» в селе Романков Киевской области.