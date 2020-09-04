Бело-красная коалиция образовалась в Раде, Кива — в оппозиции (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n143388-belo-krasnaya-koaliciya-obrazovalas-v-rade-kiva-v-oppozicii-foto-video.htmlРакурс
На заседании Верховной Рады 4 сентября вывесили исторические бело-красно-белые флаги Беларуси.
К акции поддержки соседей присоединились не только депутаты от «Евросолидарности» и «Голоса», но и от «Слуги народа».
В начале утреннего заседания бело-красно-белая коалиция сделала несколько заявлений с трибуны — нардепы выступили со словами поддержки революции в Беларуси и свободных выборов.
В сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси.
Отдельная позиция была у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Он несколько дней приходил в Раду с государственным флагом Беларуси — красно-зеленым. Сегодня Кива поднял его вверх и пообщался со спикером Дмитрием Разумковым, который после выступлений бело-красной коалиции призвал нардепов начать рассмотрение вопросов повестки дня.
Нардеп от ОПЗЖ прикрепил скотчем флаг соседнего государства на ложе для прессы вверх ногами.