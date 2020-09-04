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Ракурс
Біло-червона коаліція утворилася в Раді, Кива — в опозиції, фото — Цензор

Біло-червона коаліція утворилася в Раді, Кива — в опозиції (ФОТО, ВІДЕО)

4 вер 2020, 11:24
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На засіданні Верховної Ради 4 вересня вивісили історичні біло-червоно-білі прапори Білорусі.

До акції підтримки сусідів приєдналися не тільки депутати від «Євросолідарності» і «Голосу», а й від «Слуги народу».

Біло-червона коаліція утворилася в Раді, Кива — в опозиції, фото — Букви

На початку ранкового засідання біло-червоно-біла коаліція зробила кілька заяв з трибуни — нардепи виступили зі словами підтримки революції в Білорусі і вільних виборів.

В сесійній залі розклали на місцях народних депутатів, а також розвісили на трибуні і президії Ради історичні національні стяги Білорусі.

Біло-червона коаліція утворилася в Раді, Кива — в опозиції, фото — Цензор

Біло-червона коаліція утворилася в Раді, Кива — в опозиції, фото — Букви

Окрему позицію мав нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він декілька днів приходив у Раду із державним прапором Білорусі — червоно-зеленим. Сьогодні Кива підняв його догори і поспілкувався зі спікером Дмитром Разумковим, який після виступів «біло-червоної коаліції» закликав нардепів почати розгляд питань порядку денного.

Нардеп від ОПЗЖ прикріпив скотчем прапор сусідньої держави на ложі для преси догори ногами.


Біло-червона коаліція утворилася в Раді, Кива — в опозиції, фото — Букви

Джерело: Ракурс


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