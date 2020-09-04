Пожежа на Харківщині. Фото: ДСНС

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Пожежа на Харківщині майже поборена рятувальниками, наразі відкритого вогню в екосистемах немає. Окремі осередки лісової підстилки та залишки деревини досі тліють, їх продовжують гасити вогнеборці.

Боротьба з загорянням лісового масиву продовжувалася понад дві доби. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.





Внаслідок пожежі було знищено 22 жилих будинки, вогонь розповсюдився на 500 га лісу. Жителів евакуювали зі своїх домівок, одна особа звернулася за медичною допомогою.







У Дворічанському районі, де відбуваються пожежі, ввели режим надзвичайної ситуації. Режим НС буде сприяти виплатам компенсації постраждалим, вважають представники місцевої влади.







Загалом до ліквідації наслідків пожежі залучили 479 людей та 78 одиниць техніки, у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт, якими скинули 254 тонн води.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежі на Харківщині спалахнули 2 вересня. Вогонь охопив лісний масив та перекинувся на населені пункти. Внаслідок пожежі одне село було повністю винищено.