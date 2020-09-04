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Ракурс
Пожежа на Харківщині. Фото: ДСНС

Вогняну стихію на Харківщині вдалося приборкати — вражаючі фото наслідків пожежі

4 вер 2020, 11:17
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Пожежа на Харківщині майже поборена рятувальниками, наразі відкритого вогню в екосистемах немає. Окремі осередки лісової підстилки та залишки деревини досі тліють, їх продовжують гасити вогнеборці.

Боротьба з загорянням лісового масиву продовжувалася понад дві доби. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа на Харківщині. Фото: прес-служба ДСНС


Внаслідок пожежі було знищено 22 жилих будинки, вогонь розповсюдився на 500 га лісу. Жителів евакуювали зі своїх домівок, одна особа звернулася за медичною допомогою.

Рятувальники гасять пожежі. Фото: прес-служба ДСНС

У Дворічанському районі, де відбуваються пожежі, ввели режим надзвичайної ситуації. Режим НС буде сприяти виплатам компенсації постраждалим, вважають представники місцевої влади.

Подолання стихії. Фото: прес-служба ДСНС

Загалом до ліквідації наслідків пожежі залучили 479 людей та 78 одиниць техніки, у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт, якими скинули 254 тонн води.

Літак рятувальників, який застосували для гасіння пожеж. Фото: прес-служба ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежі на Харківщині спалахнули 2 вересня. Вогонь охопив лісний масив та перекинувся на населені пункти. Внаслідок пожежі одне село було повністю винищено.

Джерело: Ракурс


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