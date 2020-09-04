Про знищення доказів щодо зірваної спецоперації проти “вагнерівців” заговорили у Раді

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Про наявність доказів щодо зірваної спецоперації проти «вагнерівців» заявили нардепи 4 вересня під час пленарного засідання Верховної Ради. Відповідну заяву у п’ятницю озвучили представники «Європейської солідарності».

На сайті Верховної Ради зареєстрована петиція від родин загиблих військових з вимогою розібратися, що сталося з убивцями їхніх рідних — бойовиками так званої ПВК «Вагнера», яких з Білорусі депортували в Росію. Як писали ЗМІ, це була українська спецоперація, яку зірвав хтось з Офісу президента України, — заявив 4 вересня нардеп Володимир Ар'єв з трибуни парламенту.

Депутат від «ЄС» наголосив, що в офісі Зеленського збрехали щодо ситуації з «вагнерівцями», затриманими у Білорусі.

Я кажу, що брехали з Офісу президента. У нас є неспростовні докази того, що це була насправді спецоперація українських спецслужб… Ми знаємо, що зараз знищуються докази цієї спецоперації… Ми вимагаємо негайно створення ТСК щодо «вагнерівців». Якщо ні — ці документи будуть негайно оприлюднені, — заявив Ар'єв.

Нагадаємо, 14 серпня Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків «Вагнера», яких затримали поблизу Мінська 29 липня. Згодом журналіст Юрій Бутусов опублікував розгорнуту версію подій. Спецоперацію з заманювання росіян, за його словами, українські спецслужби почали більше року тому.

Українська сторона планувала затримати найманців, які воювали на Донбасі і були причетні до знищення низки українських військових літаків і малайзійського «Боїнга». Журналіст звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією. Офіс президента задля цього, ймовірно, «злив» інформацію Лукашенку. Після цього президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова. Буданов запевнив, що «вагнерівців» до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.

Водночас журналіст запевняє, що «вагнерівців» умисно здали росіянам через Офіс президента Зеленського, а згодом звільнили контррозвідника Бурбу, який вимагав допитати Андрія Єрмака на поліграфі. За словами Бутусова, Бурба хотів перевірити на поліграфі також першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Нагадаємо, 17 серпня агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко написав у Фейсбук, що затримання в Білорусі групи ПВК «Вагнера» було спланованою і тривалою операцією контррозвідки СБУ, але її проведення зірвав Єрмак. У складі групи «вагнерівців» планували затримати: двох терористів, причетних до знищення «Боїнга» МН-17 під Торезом; одного терориста, причетного до знищення Іл-76 в Луганському аеропорту; одного терориста, причетного до знищення АН-26 поблизу Луганська.