Об уничтожении доказательств сорванной спецоперации против «вагнеровцев» заявили в Раде

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О наличии доказательств сорванной спецоперации против «вагнеровцев» заговорили нардепы 4 сентября во время пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее заявление в пятницу озвучили представители «Европейской солидарности».

На сайте Верховной Рады зарегистрирована петиция от семей погибших военных с требованием разобраться, что случилось с убийцами их родных — боевиками так называемой ЧПК «Вагнера», которых из Беларуси депортировали в Россию. Как писали СМИ, это была украинская спецоперация, которую сорвал кто-то из Офиса президента Украины, — заявил 4 сентября нардеп Владимир Арьев с трибуны парламента.

Депутат от «ЕС» подчеркнул, что в офисе Зеленского солгали о ситуации с «вагнеровцами», задержанными в Беларуси.

Я говорю, что лгали из Офиса президента. У нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб… Мы знаем, что сейчас уничтожаются доказательства этой спецоперации… Мы требуем немедленного создании ВСК по «вагнеровцах». Если нет — эти документы будут немедленно обнародованы, — заявил Арьев.

Напомним, 14 августа Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», которых задержали близ Минска 29 июля. Впоследствии журналист Юрий Бутусов опубликовал развернутую версию событий. Спецоперацию по заманиванию россиян, по его словам, украинские спецслужбы начали больше года назад.

Украинская сторона планировала задержать наемников, воевавших на Донбассе и причастных к уничтожению ряда украинских военных самолетов и малайзийского «Боинга». Журналист обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией. Офис президента для этого, вероятно, «слил» информацию Лукашенко. После этого президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. Буданов заверил, что «вагнеровцев» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

В то же время журналист уверяет, что «вагнеровцев» умышленно сдал россиянам Офис президента Зеленского, а затем был уволен контрразведчик Бурба, который требовал допросить Андрея Ермака на полиграфе. По словам Бутусова, Бурба хотел проверить на полиграфе также первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко.

Напомним, 17 августа агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко написал в Фейсбуке, что задержание в Беларуси группы ЧПК «Вагнера» было спланированной и длительной операцией контрразведки СБУ, но ее проведение сорвал Ермак. В составе группы «вагнеровцев» планировали задержать: двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска.