Зеленский назначил фигуранта «пленок Вовка» в комиссию по евроинтеграции, фото — Суспільне

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Ракурс

Дело ОАСК получило необычное продолжение. Президент Зеленский включил в состав комиссии по евроинтеграции руководителя Государственной судебной администрации (ГСА) Зиновия Холоднюка.

На сайте президента появился текст указа Зеленского № 370/2020 «Вопросы состава Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины». Среди нескольких десятков человек, которые будут работать в этом органе, есть и Зеновий Холоднюк. Холоднюку в начале августа НАБУ объявило подозрение в создании судейской мафии.

Детективы подозревают, что глава ГСА договаривался с руководителем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком о фальсификации судебных решений, чтобы устранить других конкурентов на свою должность.

Детективы НАБУ сообщали, что в начале 2019 года Холоднюк обратился к Вовку с просьбой заблокировать проведение конкурса на должность главы ГСА, поскольку сам Холоднюк не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям.

Вовк якобы согласился отменить конкурс и сохранить Холоднюка на должности в обмен на то, что Холоднюк введет в Высшую квалификационную комиссию судей двух человек по квоте ГСА, чтобы они поддерживали Вовка.

Конкурс в ГСА выиграл другой кандидат, но в результате интриг Холоднюк сохраняет должность главы ГСА до сих пор.

НАБУ опубликовало несколько записей, на которых Вовк с Холоднюком обсуждают детали своего «сотрудничества».

В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Холоднюку в виде личного обязательства до 16 сентября.

Как ранее писал «Ракурс», впоследствии ВАКС «отфутболил» ходатайство детектива НАБУ об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА.