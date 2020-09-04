Медведчук в обход санкций осваивает рынок нефтепродуктов США — «Схемы»

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Виктор Медведчук, одиозный пророссийский политик и кум Владимира Путина, несмотря на санкции, введенные в 2014 году, поставляет нефтепродукты со своего российского завода в США.

Продукция российского «Новошахтинского завода нефтепродуктов» Медведчука попадает в аннексированным Россией Крым, а также в порт Хьюстона, где ее получает одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США ExxonMobil, установили расследователи программы «Схемы».

Журналистам удалось выяснить, что компания-производитель нефтепродуктов, которой владеет жена Медведчука Оксана Марченко, продает их швейцарской компании (вероятно, подконтрольной семье депутата Госдумы РФ от «Единой России» Глеба Хора). Впоследствии эта швейцарская компания поставляет нефтепродукты американскому гиганту ExxonMobil.

По мнению экспертов, этой информацией может заинтересоваться Управление контроля за иностранными инвестициями США.

Также, по данным международной компании S&P Global, с ноября 2019 года по июнь 2020 года доля России в поставках бензиновых полуфабрикатов на заводы США составила почти 60%. Восьмую часть из них обеспечил именно завод Медведчука-Марченко. А в апреле каждая третья тонна российского топлива в США происходила из «Новошахтинского завода нефтепродуктов».

Рыночная стоимость аналогичного бензина в этом году составляла 30−40 долл. за баррель. Итак, в среднем кум Путина мог заработать на экспорте нефтепродуктов в США около 150 млн долл.

Известно также, что у жены Медведчука есть восемь нефтяных танкеров. А в прошлом году завод Медведчука-Марченко, по данным официальной финотчетности РФ, получил рекордную прибыль в 3,6 млрд руб.

Также «Схемы» установили, что нефтеперерабатывающий завод кумовьев Путина поставляет бензовозами топливо через крымский мост на аннексированный полуостров.