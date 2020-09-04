Медведчук в обхід санкцій освоює ринок нафтопродуктів США — “Схеми”

https://racurs.ua/ua/n143384-medvedchuk-v-obhid-sankciy-osvouie-rynok-naftoproduktiv-ssha-shemy.html

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Віктор Медведчук, одіозний проросійський політик та кум Володимира Путіна, попри санкції, запроваджені у 2014 році, постачає нафтопродукти зі свого російського заводу до США.

Продукція з російського «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» Медведчука потрапляє до анексованого Росією Криму, а також у порт Х’юстона, де її отримує одна з найбільших нафтопереробних корпорацій США ExxonMobil, встановили розслідувачі програми «Схеми».

Журналісти встановили, що компанія-виробник нафтопродуктів, якою володіє дружина Медведчука Оксана Марченко, продає їх швейцарській компанії (ймовірно, підконтрольній родині депутата Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Гліба Хора). Згодом ця швейцарська компанія поставляє нафтопродукти американському гіганту ExxonMobil.

На думку експертів, цією інформацією може зацікавитися Управління контролю за іноземними інвестиціями США.

Також, за даними міжнародної компанії S&P Global, з листопада 2019 року по червень 2020 року частка Росії у поставках бензинового півфабрикату на заводи США склала майже 60%. Восьму частину з них забезпечив саме завод Медведчука-Марченко. А в квітні кожна третя тонна російського палива в США походила з «Новошахтинського заводу нафтопродуктів».

Ринкова вартість аналогічного бензину цьогоріч складала 30−40 дол. за барель. Отже, в середньому кум Путіна міг заробити на експорті нафтопродуктів до США близько 150 млн дол.

Відомо також, що дружина Медведчука володіє вісьмома нафтовими танкерами. А торік завод Медведчука-Марченко, за даними офіційної фінзвітності РФ, отримав рекордний прибуток у 3,6 млрд руб.

Також «Схеми» встановили, що нафтопереробний завод кумів Путіна поставляє бензовозами пальне через кримський міст на анексований півострів.