«Тупо нет полномочий» — у Зеленского объяснили, почему молчат о деле Вовка

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Скандал вокруг дела Павла Вовка и шести судей Окружного административного суда Киева прокомментировали в Офисе президента.

Офис главы государства считает, что у Зеленского нет полномочий реагировать на обвинения против судей Окружного административного суда города Киева.

Президент не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Требование к президенту предоставлять такую ​​оценку представляется сомнительным, — говорится в пресс-релизе Банковой.

У Зеленского считают, что президент может только поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, которая «касается открытых уголовных производств, но не больше».

Офис президента назвал «перезагрузку» работы НАБУ и САП, произошедшую после смены власти в 2019 году, «политической инвестицией», поскольку эти антикоррупционные органы получили все необходимые полномочия.

Кроме того, на Банковой жалуются на то, что и у президента, и у Верховной Рады ограничены возможности влияния на кадровые назначения судей и радикальную перестройку судебной системы.

Напомним, что Высший совет правосудия отказался отстранить от работы судей ОАСК, которых НАБУ подозревает в посягательстве на государственную власть, создании преступной организации и препятствовании работе Высшей квалификационной комиссии судей.

Речь идет о председателе суда Павле Вовке, его заместителе Евгении Аблове и судьях Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Алексее Огурцове, Игоре Погрибниченко, Богдане Санине.

ВСП принял решение в тот же день, когда НАБУ обнародовало новые доказательства влияния председателя ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.