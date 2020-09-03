«Тупо немає повноважень» — в Зеленського пояснили, чому мовчать про справу Вовка

https://racurs.ua/ua/n143366-tupo-nemaie-povnovajen-v-zelenskogo-poyasnyly-chomu-movchat-pro-spravu-vovka.html

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Скандал навколо справи Павла Вовка та шести суддів Окружного адміністративного суду Києва прокоментували в Офісі президента.

Офіс глави держави вважає, що в Зеленського немає повноважень реагувати на звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Президент не має права або обов’язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Вимога до президента надавати таку оцінку видається сумнівною, — йдеться у прес-релізі Банкової.

В Зеленського вважають, що президент може тільки поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, яка «стосується відкритих кримінальних проваджень, але не більше».

Офіс президента назвав «перезавантаження» роботи НАБУ і САП, яке відбулося після зміни влади у 2019 році, «політичною інвестицією», оскільки ці антикорупційні органи отримали всі необхідні повноваження.

Крім того, на Банковій нарікають на те, що і президент, і Верховна Рада мають обмежені можливості впливу на кадрові призначення суддів і радикальну перебудову судової системи.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від роботи суддів ОАСК, яких НАБУ підозрює у посяганні на державну владу, створенні злочинної організації та перешкоджанні роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про голову суду Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова та суддів Володимира Келеберду, Ігоря Качуру, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Богдана Саніна.

ВРП ухвалила рішення того ж дня, коли НАБУ оприлюднило нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.