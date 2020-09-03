Меган Маркл и принц Гарри подписали многолетний контракт с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл, фото: Office of the Governor-General

https://racurs.ua/n143365-megan-markl-i-princ-garri-podpisali-mnogoletniy-kontrakt-s-netflix.html

Ракурс

Меган Маркл и британский принц Гарри, герцоги Сассекские, подписали многолетний контракт с американской медиа-компанией Netflix.

Они создали продюсерскую компанию, которая будет выпускать документальные фильмы и сериалы, а также художественные фильмы и детские программы, эксклюзивно для Netflix, сообщает издание The New York Times.

Сумма этого контракта пока не известна. По информации источников издания, в последние месяцы герцоги Сассекские также вели соответствующие переговоры с компаниями Disney и Apple, в ходе которых обсуждался контракт примерно на 100 млн долл. США.

Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ, — говорится в заявлении супругов по этому поводу.

Герцоги Сассекские отмечают, что Netflix имеет большой охват аудитории, что позволит продвигать их будущие проекты. Стриминговий сервис Netflix имеет 193 млн подписчиков во всем мире.

Стоит отметить, что герцоги Сассекские не первые известные личности, кто заключил такие соглашения с Netflix. В 2018 году контракт с Netflix на производство фильмов и сериалов заключили экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Маркл потенциально может заработать за год около 100 млн долл., если согласится на все коммерческие предложения, которые ей поступают.