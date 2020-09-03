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Ракурс
Пожар возник на мусорном полигоне. Фото: ГСЧС

Загорелся мусорный полигон в Днепропетровской области (ФОТО, ВИДЕО)

3 сен 2020, 17:49
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Масштабный пожар на территории полигона твердых бытовых отходов произошел в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Информацию о пожаре на свалке вблизи села Богуслав спасатели получили 3 сентября в 14.03. На место происшествия отбыли отряды спасателей, которые установили, что горит мусор. Огонь охватил площадь 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что пожарные работают над локализацией пожара. По вызову дополнительно направили четыре пожарных автомобиля.

Пожар возник на мусорном полигоне. Фото: ГСЧС

Пожар возник на мусорном полигоне. Фото: ГСЧС

Пожар возник на мусорном полигоне. Фото: ГСЧС


Напомним, на Луганщине вторые сутки подряд бушует масштабный лесной пожар. В борьбе с огнем принимают участие военнослужащие подразделений Объединенных сил. Один из военных, которые боролись с огнем, погиб. Еще два бойца получили ожоги.

Источник: Ракурс


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