Пожар возник на мусорном полигоне. Фото: ГСЧС

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Масштабный пожар на территории полигона твердых бытовых отходов произошел в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Информацию о пожаре на свалке вблизи села Богуслав спасатели получили 3 сентября в 14.03. На место происшествия отбыли отряды спасателей, которые установили, что горит мусор. Огонь охватил площадь 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что пожарные работают над локализацией пожара. По вызову дополнительно направили четыре пожарных автомобиля.

Напомним, на Луганщине вторые сутки подряд бушует масштабный лесной пожар. В борьбе с огнем принимают участие военнослужащие подразделений Объединенных сил. Один из военных, которые боролись с огнем, погиб. Еще два бойца получили ожоги.