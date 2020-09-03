Пожежа виникла на сміттєвому полігоні. Фото: ДСНС

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Масштабна пожежа на території полігону твердих побутових відходів сталася у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Інформацію про пожежу на смітнику поблизу села Богуслав рятувальники отримали 3 вересня о 14.03. На місце події відбули загони рятувальників, які встановили, що горить сміття. Вогонь охопив площу 2 тис. кв. м. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що вогнеборці працюють над локалізацією пожежі. За викликом додатково направили чотири пожежних автомобілі.

Нагадаємо, на Луганщині другу добу поспіль вирує масштабна лісова пожежа. У боротьбі з вогнем беруть участь військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил. Один із військових, які боролися з вогнем, загинув. Ще двоє бійців дістали опіки.