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Ракурс
Пожежа виникла на сміттєвому полігоні. Фото: ДСНС

Загорівся сміттєвий полігон у Дніпропетровській області (ФОТО, ВІДЕО)

3 вер 2020, 17:49
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Масштабна пожежа на території полігону твердих побутових відходів сталася у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Інформацію про пожежу на смітнику поблизу села Богуслав рятувальники отримали 3 вересня о 14.03. На місце події відбули загони рятувальників, які встановили, що горить сміття. Вогонь охопив площу 2 тис. кв. м. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що вогнеборці працюють над локалізацією пожежі. За викликом додатково направили чотири пожежних автомобілі.

Пожежа виникла на сміттєвому полігоні. Фото: ДСНС

Пожежа виникла на сміттєвому полігоні. Фото: ДСНС

Пожежа виникла на сміттєвому полігоні. Фото: ДСНС


Нагадаємо, на Луганщині другу добу поспіль вирує масштабна лісова пожежа. У боротьбі з вогнем беруть участь військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил. Один із військових, які боролися з вогнем, загинув. Ще двоє бійців дістали опіки.

Джерело: Ракурс


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