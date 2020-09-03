У Дніпрі в тролейбуса випало колесо: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143363-transportni-negarazdy-u-dnipri-troleybusne-koleso-rozbylo-vitrynu-z-marshrutky-vypav-pasajyr.html

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У Дніпрі сьогодні, 3 вересня, під час руху в тролейбуса маршруту № 1 на проспекті Дмитра Яворницького відпало переднє праве колесо.

Колесо відлетіло у вітрину одного з магазинів, розбивши її. Про це повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на прес-службу поліції Дніпра.

Зазначається, що внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці, наразі складено адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна).

Нещодавно у Дніпрі стався ще один інцидент із громадським транспортом. Під час руху маршрутного таксі № 156 з нього випав один із пасажирів. Про це повідомляє видання Vgorode з посиланням на голову профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого.

За словами Тонконогого, чоловік, який випав із маршрутки, був напідпитку. Під час руху маршрутки він самостійно відкрив двері, після чого випав із транспортного засобу.

Що з ним зараз — невідомо, оскільки в поліцію або за медичною допомогою він не звертався, — додав Тонконогий.

Видання, посилаючись на свідків, зазначає, що цьому чоловіку на вигляд було 17 років. Він після падіння він повернувся в маршрутку і поїхав далі.

Нагадаємо, в липні у Дніпрі влаштували самосуд чоловікові, який побив жінку в маршрутці.