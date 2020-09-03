В Днепре у троллейбуса выпало колесо: «Википедия»

https://racurs.ua/n143363-transportnye-problemy-v-dnepre-trolleybusnoe-koleso-razbilo-vitrinu-iz-marshrutki-vypal.html

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В Днепре сегодня, 3 сентября, во время движения у троллейбуса маршрута № 1 на проспекте Дмитрия Яворницкого отпало переднее правое колесо.

Колесо отлетело в витрину одного из магазинов, разбив ее. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

Отмечается, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, пока составлен админпротокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества).

Недавно в Днепре произошел еще один инцидент с общественным транспортом. Во время движения маршрутного такси № 156 из него выпал один из пассажиров. Об этом сообщает издание Vgorode со ссылкой на председателя профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого.

По словам Тонконогого, человек, который выпал из маршрутки, был пьян. Во время движения маршрутки он самостоятельно открыл дверь, после чего выпал из транспортного средства.

Что с ним сейчас — неизвестно, поскольку в полицию или за медицинской помощью он не обращался, — добавил Тонконогий.

Издание, ссылаясь на свидетелей, отмечает, что этому мужчине на вид было 17 лет. Он после падения он вернулся в маршрутку и поехал дальше.

Напомним, в июле в Днепре устроили самосуд мужчине, избившему женщину в маршрутке.