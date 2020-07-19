Самосуд устроили мужчине, избившему в маршрутке женщину в Днепре. Фото: Антикор

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Ракурс

Избиение женщины в маршрутке не прошло безнаказанно для жителя Днепра. Неизвестные «неравнодушные граждане» разыскали обидчика и устроили ему самосуд, объяснив при этом, как нельзя себя вести с дамами.

Инцидент в маршрутке произошел вчера, 18 июля. Женщина заплатила за два места, чтобы рядом с ней никто не сидел. Это не понравилось другим пассажирам, которые стали отпускать в адрес женщины оскорбления, сообщает «Днепр оперативный».

Затем в конфликт решил вмешаться мужчина, который сидел сбоку на одинарном кресле. Он встал и ударил женщину несколько раз кулаком в лицо.

К избиению женщины присоединились другие пассажиры. Они таскали женщину за волосы, наносили удары и выкрикивали в ее адрес оскорбления.

Затем толпа вытащила свою жертву из маршрутки, при этом, разорвав женщине футболку. Никто даже не подумал защитить пассажирку, водитель маршрутки предпочел не реагировать на происходящее.

Сегодня, 19 июля, в соцсетях появилась фотография мужчины, который начал избивать женщину. Обидчик на снимке изображен после проведенной с ним «беседы», а точнее, лежит на полу после жесткого нокаута.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве четверо несовершеннолетних подростков жестоко избили мужчину прямо в вагоне метро на глазах других пассажиров. Молодой мужчина подошел к подросткам и попросил не использовать нецензурную лексику, но парни отреагировали неадекватно и начали жестоко его избивать руками и ногами.