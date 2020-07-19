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Ракурс
Самосуд устроили мужчине, избившему в маршрутке женщину в Днепре. Фото: Антикор

Самосуд устроили мужчине, избившему в маршрутке женщину в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

19 июл 2020, 15:36
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Избиение женщины в маршрутке не прошло безнаказанно для жителя Днепра. Неизвестные «неравнодушные граждане» разыскали обидчика и устроили ему самосуд, объяснив при этом, как нельзя себя вести с дамами.

Инцидент в маршрутке произошел вчера, 18 июля. Женщина заплатила за два места, чтобы рядом с ней никто не сидел. Это не понравилось другим пассажирам, которые стали отпускать в адрес женщины оскорбления, сообщает «Днепр оперативный».

Затем в конфликт решил вмешаться мужчина, который сидел сбоку на одинарном кресле. Он встал и ударил женщину несколько раз кулаком в лицо.

К избиению женщины присоединились другие пассажиры. Они таскали женщину за волосы, наносили удары и выкрикивали в ее адрес оскорбления.

Затем толпа вытащила свою жертву из маршрутки, при этом, разорвав женщине футболку. Никто даже не подумал защитить пассажирку, водитель маршрутки предпочел не реагировать на происходящее.

Самосуд устроили мужчине, избившему в маршрутке женщину в Днепре. Фото: Днепр оперативный


Сегодня, 19 июля, в соцсетях появилась фотография мужчины, который начал избивать женщину. Обидчик на снимке изображен после проведенной с ним «беседы», а точнее, лежит на полу после жесткого нокаута.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве четверо несовершеннолетних подростков жестоко избили мужчину прямо в вагоне метро на глазах других пассажиров. Молодой мужчина подошел к подросткам и попросил не использовать нецензурную лексику, но парни отреагировали неадекватно и начали жестоко его избивать руками и ногами.


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