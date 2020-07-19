Самосуд влаштували чоловіку, який побив у маршрутці жінку в Дніпрі. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n141322-samosud-vlashtuvaly-choloviku-yakyy-pobyv-u-marshrutci-jinku-v-dnipri-foto-video.html

Ракурс

Побиття жінки в маршрутці не минуло безкарно для жителя Дніпра. Невідомі «небайдужі громадяни» розшукали кривдника і влаштували йому самосуд, пояснивши при цьому, як не можна поводитися із дамами.

Інцидент у маршрутці стався вчора, 18 липня. Жінка заплатила за два місця, щоб поруч із нею ніхто не сидів. Це не сподобалося іншим пасажирам, які стали вигукувати на адресу жінки образи, повідомляє «Дніпро оперативний».

Потім до конфлікту вирішив долучитися чоловік, який сидів збоку на одинарному кріслі. Він встав і вдарив жінку кілька разів кулаком у обличчя.

До побиття жінки приєдналися інші пасажири. Вони тягали жінку за волосся, били і вигукували в її адресу образи.

Потім натовп витяг свою жертву з маршрутки, при цьому, розірвавши жінці футболку. Ніхто навіть не подумав захистити пасажирку, водій маршрутки вирішив не реагувати на те, що відбувається.

Сьогодні, 19 липня, у соцмережах з’явилася фотографія чоловіка, який бив жінку у маршрутці. Кривдник на знімку зображений після проведеної з ним «бесіди», а точніше, лежить на підлозі після жорсткого нокауту.

Як раніше писав «Ракурс», в Києві четверо неповнолітніх підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро на очах інших пасажирів. Молодий чоловік підійшов до підлітків і попросив не використовувати нецензурну лексику, але хлопці відреагували неадекватно і почали жорстоко його бити руками і ногами.