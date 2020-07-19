Парламентскую реформу готовят в Верховной Раде

Парламентскую реформу готовят в Верховной Радеhttps://racurs.ua/n141321-parlamentskuu-reformu-gotovyat-v-verhovnoy-rade.htmlРакурс
Большую парламентскую реформу анонсировали народные депутаты.
В Верховной Раде работают над законом об оппозиции, но парламент требует изменений и в коалиции. В проекте закона предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи. Об этом рассказала нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова в интервью «Громадському».
По словам парламентария, должна формироваться большая «организационная часть» коалиционного соглашения. В этом документе пропишут, каким образом политические силы будут договариваются работать в ВРУ. Третьякова уверена, что это соглашение поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и других скандальных событий в Раде.
Представитель «Слуги народа» назвала это соглашение «большой парламентской реформой», которое еще не выписано.
Напомним, 17 июля парламентская фракция политической партии «Голос» официально заявила о переходе в оппозицию к действующей власти президента Владимира Зеленского.