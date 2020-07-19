Парламентскую реформу готовят в Верховной Раде. Фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n141321-parlamentskuu-reformu-gotovyat-v-verhovnoy-rade.html

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Большую парламентскую реформу анонсировали народные депутаты.

В Верховной Раде работают над законом об оппозиции, но парламент требует изменений и в коалиции. В проекте закона предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи. Об этом рассказала нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова в интервью «Громадському».

По словам парламентария, должна формироваться большая «организационная часть» коалиционного соглашения. В этом документе пропишут, каким образом политические силы будут договариваются работать в ВРУ. Третьякова уверена, что это соглашение поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и других скандальных событий в Раде.

Представитель «Слуги народа» назвала это соглашение «большой парламентской реформой», которое еще не выписано.

Напомним, 17 июля парламентская фракция политической партии «Голос» официально заявила о переходе в оппозицию к действующей власти президента Владимира Зеленского.