Парламентську реформу готують у Верховній Раді. Фото: Андрій Нестеренко

https://racurs.ua/ua/n141321-parlamentsku-reformu-gotuut-u-verhovniy-radi.html

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Велику парламентську реформу анонсували народні депутати.

У Верховній Раді працюють над законом про опозицію, але парламент потребує змін і в коаліції. У проекті закону пропонують розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї. Про це розповіла нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Громадському».

За словами парламентаря, має формуватися велика «організаційна частина» коаліційної угоди. У цьому документі пропишуть, яким чином політичні сили домовляються працювати у ВРУ. Третьякова впевнена, що ця угода допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок та інших скандальних подій у Раді.

Представник «Слуги народу» назвала цю угоду «великою парламентською реформою», яка ще не виписана.

Нагадаємо, 17 липня парламентська фракція політичної партії «Голос» офіційно заявила про перехід в опозицію до чинної влади президента Володимира Зеленського.