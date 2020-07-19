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Ракурс
Парламентську реформу готують у Верховній Раді. Фото: Андрій Нестеренко

Парламентську реформу готують у Верховній Раді

19 лип 2020, 15:10
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Велику парламентську реформу анонсували народні депутати.

У Верховній Раді працюють над законом про опозицію, але парламент потребує змін і в коаліції. У проекті закону пропонують розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї. Про це розповіла нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Громадському».

За словами парламентаря, має формуватися велика «організаційна частина» коаліційної угоди. У цьому документі пропишуть, яким чином політичні сили домовляються працювати у ВРУ. Третьякова впевнена, що ця угода допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок та інших скандальних подій у Раді.


Представник «Слуги народу» назвала цю угоду «великою парламентською реформою», яка ще не виписана.

Нагадаємо, 17 липня парламентська фракція політичної партії «Голос» офіційно заявила про перехід в опозицію до чинної влади президента Володимира Зеленського.


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