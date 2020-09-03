Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n143362-dojdi-i-grozy-nakrout-bolshinstvo-oblastey-pogoda-v-ukraine-na-4-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 4 сентября ночью ожидается дождливая в большинстве областей.

Осадки с грозами прогнозируют в центральных, южных, Винницкой, Черниговской, Сумской областях и в Киеве. На остальной территории государства обещают облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха несколько снизится — прогнозируют от 10° до 20° тепла. Днем воздух прогреется до 20−30° выше нуля по Цельсию. Ветер завтра будет северо-западный 5−10 м/с и юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 сентября ожидается дождливая в течение суток. На улице станет несколько прохладнее — ночью воздух прогреется до 15−17° тепла, а днем — до 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет облачной, но без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью 16−18° тепла, днем 28−30° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет дождливой только днем. Кроме того, в курортном городе ожидаются грозы. Ночью воздух прогреется до 18−20° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погодные условия во Львове 4 сентября будут следующие: облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, а днем — 20−22° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах в пятницу ожидается малооблачная. Столбики термометров ночью покажут 10−13° тепла, а днем 20−23° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 3 сентября будет с грозами и ливнями в западных и части центральных областей.