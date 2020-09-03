Медиков заставляют лгать о Covid-19, признал Зеленский, фото — 24 канал

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Ракурс

Медиков в Украине заставляют лгать о коронавирусе. Это признал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, 3 сентября, на совещании относительно распространения коронавируса он рассказал, что главные врачи медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом, — передает слова главы государства сайт Банковой.

Среди украинских медиков ежедневно выявляют инфицированных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 137 медработников.

Известно о 7,7 тыс. случаях выздоровления среди работников медицинской сферы и о более 60 смертях от болезни. Сейчас точное число выздоровевших и умерших медиков неизвестно.

На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания среди детей.