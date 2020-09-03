Нацсовет отобрал лицензию у «Прямого FM». Фото: Страна

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Телеканал «Прямой», который связывают с пятым президентом Украины и нынешним народным депутатом Петром Порошенко, остался без лицензии на вещание. Такое решение 3 сентября принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

За аннулирование лицензии проголосовали пять членов регулятора. О системном давлении на телеканал «Прямой» заявило руководство этого медиа. А в партии «Европейская солидарность» обвиняют в давлении Офис президента. Об этом 3 сентября сообщает «Прямой».

По словам генерального продюсера телеканала Светланы Орловской, подобное решение об аннулировании всех лицензий Нацсовет вынес впервые за свою историю.

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уверен, что указ о наступлении на телеканал «Прямой» поступил из Офиса президента.

Мы будем добиваться, чтобы свобода слова в Украине была и чтобы телеканал «Прямой» мог работать, как и любой другой телеканал в нашем государстве, — отметил парламентарий.

Коллега Гончарука по фракции Владимир Вятрович отметил, что «Прямой» атакуют из-за проукраинской и проевропейской позиции.

Напомним, в августе в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что канал «112 Украина» проверят на предмет соблюдения украинских законов о вещании из-за тезиса о «гражданской войне» в эфире.