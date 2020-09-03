Нацрада відібрала ліцензію у «Прямого FM». Фото: Страна

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Телеканал «Прямий», який пов’язують з п’ятим президентом та нинішнім народним депутатом Петром Порошенком, залишився без ліцензії на мовлення. Таке рішення 3 вересня ухвалила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

За анулювання ліценції проголосували п’ятеро членів регулятора. Про системний тиск на телеканал «Прямий» заявило керівництво цього медіа. А в партії «Європейська солідарність» звинувачують у тиску Офіс президента. Про це 3 вересня повідомляє «Прямий».

За словами генерального продюсера телеканалу Світлани Орловської, подібне рішення про анулювання всіх ліцензій Нацрада винесла вперше за свою історію.

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко впевнений, що наказ про наступ на телеканал «Прямий» надійшов з Офісу президента.

Ми будемо добиватися, щоб свобода слова в Україні була і щоб телеканал «Прямий» міг працювати, як і будь-який інший телеканал в нашій державі, — зазначив парламентар.

Колега Гончарука по фракції Володимир В’ятрович наголосив, що «Прямий» атакують через проукраїнську та проєвропейську позицію.

Нагадаємо, у серпні в Національній раді з питань телебачення й радіомовлення заявили, що канал «112 Україна» перевірять на предмет дотримання українських законів про мовлення через тези про «громадянську війну» в ефірі.