Влада приховує ціну «корпоративу» на День незалежності в Києві, фото — ОП

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День незалежності в Києві коштував владі не менш ніж 1,6 млн грн. При цьому невідомо, хто платив за участь у святковому концерті зірок шоу-бізнесу, оскільки ані Офіс президента, ані мерія Києва, ані уряд не платили за попурі із «зірками».

Про це стало відомо з відповідей Міністерства культури, Київради та Офісу президента на запити УП.

На урочисті заходи, що відбулися на Софійській площі, і церемонію покладання квітів на Михайлівській площі витратили 1,4 млн грн.

Заходи на Софійській площі передбачали підняття прапору за участі президента, виконання гімну. Згодом Володимир Зеленський виголошував промову та вручав державні нагороди.

На Михайлівській площі за участі президентської пари відбулося покладання квітів до Стіни пам’яті загиблих за Україну, а Зеленський виголосив там коротку промову.

Мінкультури та інформполітики не залучали до підготовки концертної програми, а на попурі «Музична історія Незалежності» гроші не виділялися.

Кошти бюджету Києва також витратили на названі вище урочистості — 191,8 тис. грн. Міська влада наголосила, що також не займалась концертом.

Офіс президента у передбачений законом п’ятиденний термін не відповів на запит УП щодо організації та ціни концерту. Банкова попросила продовжити термін розгляду запиту на 20 днів.

Торік уряд заплатив за святкування 24 серпня 259,6 тис. грн, а Київ — 290 тис. грн.