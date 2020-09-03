Покарання за викрадення автомобілів посилила Рада

Депутати підтримали посилення покарань за викрадення автомобілів, фото: PxHere

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Викрадення автомобілів в Україні передбачатиме суворіше покарання.

Верховна Рада сьогодні, 3 вересня, підтримала в цілому відповідний законопроект № 3301. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

За цей законопроект проголосували 309 народних обранців.

Законопроект передбачає запровадження таких покарань:

за крадіжку авто — позбавлення або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років (можливість покарання у виді штрафу не передбачається);

за крадіжку авто організованою групою або в поєднанні з насильством — позбавлення волі на строк від восьми до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

Також законом передбачається, що тяжкість злочину встановлюватимуть, виходячи з вартості автомобіля, а не з вартості його ушкоджень.

У пояснювальній записці до цього законопроекту його автори зазначають, що чинне законодавство містить прогалини, які, зокрема, унеможливлюють притягнення винного до більш суворого виду кримінальної відповідальності у випадку, якщо злочин вчинений у значних чи великих розмірах.

В разі підписання цього закону президентом, він набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, в лютому правоохоронці повідомляли про викриття масштабної схеми продажу викрадених у ЄС елітних автомобілів.