Аварія на МКС продовжує прогресувати. Фото: aex.ru

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Витік повітря на Міжнародній космічній станції продовжує прогресувати й кисень залишає станцію більш серйозними темпами.

Експерти заявляють, що з МКС постійно витікає трохи кисню, бо неможливо зробити станцію стовідсотково герметичною в умовах космічного простору. Але ця кількість повітря у звичайних умовах була вкрай мізерною. Витік повітря більше штатного помітили ще рік тому, але в NASA цьому не надали значення. У серпні 2020 року проблема з витоком повітря стала серйознішою. Про це 3 вересня повідомляє Business Insider.

У NASA погодилися, що швидкість втрати повітря хоч і зросла за рік, але все ще не становить істотної небезпеки для членів екіпажу МКС. При цьому фахівці погоджують, що збільшення витоку кисню може завдати проблем.

Керівництво американського управління з аеронавтики та дослідження космічного простору припускало, що астронавти виявлять витік до кінця минулого тижня, але цього не вдалося зробити. За інформацією ЗМІ, астронавти найближчі кілька днів займатимуться збором даних із люків.

Нагадаємо, 20 серпня на Міжнародній космічній станції сталася аварія. Було зафіксовано витік повітря, а це дуже небезпечно в умовах космосу. Як одну із можливих причин витоку повітря називають потрапляння мікрометеориту. Модулі МКС будуть послідовно перекриватися, щоб визначити, де саме є витік повітря.