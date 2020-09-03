Урізання субсидій на 2 млрд грн попередньо підтримала Рада. Фото: Подробиці

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Субсидії в Україні з кожним роком стає все складніше отримати, зокрема й через те, що влада постійно скорочує фінансування такої допомоги. Чергове урізання бюджету на субсидії сьогодні попередньо схвалила Рада.

Йдеться про законопроект № 3991 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік». Цим законопроектом, зокрема, пропонується скоротити видатки Міністерства соцполітики на фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Фінансування пропонують скоротити на 2 млрд 159 млн грн. Відповідний проект закону в першому читанні підтримали 240 народних депутатів під час засідання 3 вересня.

Окрім того, законопроектом пропонується скоротити видатки Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на фінансування програми з управління у сфері захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Водночас проект закону пропонує збільшити витрати на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Державне агентство автомобільних доріг, Міністерство юстиції, Державне бюро розслідування, обласні держадміністрації. Також в пояснювальній записці до документа зазначається, що парламентарі хочуть збільшити дохідну і видаткову частину держбюджету на 750 млн грн — до 978,925 млрд грн і до 1,269 трлн грн відповідно.

Мета цього законопроекту — «унормувати фінансове забезпечення низки важливих міністерств, напрямків у розвитку нашої країни», розповів заступник голови бюджетного комітету Ради Олександр Трухін.