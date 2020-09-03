Урезание субсидий на 2 млрд грн предварительно поддержала Рада. Фото: Подробности

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Ракурс

Субсидии в Украине с каждым годом становится все сложнее получить, в том числе из-за того, что власти постоянно сокращают финансирование такой помощи. Очередное урезание бюджета на субсидии сегодня предварительно одобрила Рада.

Речь идет о законопроекте № 3991 «О внесении изменений в закон Украины «О госбюджете Украины на 2020 год». Этим законопроектом, в частности, предлагается сократить расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Финансирование предлагают сократить на 2 млрд 159 млн грн. Соответствующий проект закона в первом чтении поддержали 240 народных депутатов во время заседания 3 сентября.

Кроме того, законопроектом предлагается сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В то же время проект закона предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации. Также в пояснительной записке к документу указывается, что парламентарии хотят увеличить доходную и расходную часть госбюджета на 750 млн грн — до 978,925 млрд грн и до 1,269 трлн грн соответственно.

Цель этого законопроекта — «унормировать финансовое обеспечение ряда важных министерств, направлений по развитию нашей страны», рассказал замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин.