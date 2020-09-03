Авария на МКС продолжает прогрессировать. Фото: aex.ru

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Ракурс

Утечка воздуха на Международной космической станции продолжает прогрессировать и уровень кислорода снижается быстрыми темпами.

Эксперты заявляют, что с МКС постоянно вытекает немного кислорода, потому что невозможно сделать станцию стопроцентно герметичной в условиях космического пространства. Но это количество воздуха в обычных условиях было крайне скудным. Утечку воздуха в больших объемах заметили еще год назад, но в NASA этому не придали значения. В августе 2020 года проблема с утечкой воздуха стала серьезнее. Об этом 3 сентября сообщает Business Insider.

В NASA согласились, что скорость потери воздуха хоть и выросла за год, но все еще не представляет существенной опасности для членов экипажа МКС. При этом специалисты соглашаются, что увеличение утечки кислорода может доставить проблемы.

Руководство американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предполагало, что астронавты обнаружат утечку к концу прошлой недели, но этого не удалось сделать. По информации СМИ, астронавты ближайшие несколько дней будут заниматься сбором данных из люков.

Напомним, 20 августа на Международной космической станции произошла авария. Была зафиксирована утечка воздуха, а это очень опасно в условиях космоса. В качестве одной из возможных причин утечки воздуха называют попадание микрометеорита. Модули МКС будут последовательно перекрываться, чтобы определить, где именно есть утечка воздуха.