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Ракурс
Депутаты поддержали ужесточение наказаний за угон автомобилей, фото: PxHere

Наказания за угон авто ужесточила Рада

3 сен 2020, 16:32
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Похищение автомобилей в Украине будет предусматривать более строгое наказание.

Верховная Рада сегодня, 3 сентября, поддержала соответствующий законопроект № 3301. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

За этот законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 309 народных избранников.

Законопроект предусматривает введение таких наказаний:

  • за угон авто — лишение или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет (возможность наказания в виде штрафа не предусматривается);
  • за кражу авто организованной группой или в сочетании с насилием — лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также законом предусматривается, что тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений.

В пояснительной записке к этому законопроекту его авторы отмечают, что действующее законодательство содержит пробелы, которые, в частности, делают невозможным привлечение виновного к более строгому виду уголовной ответственности в случае, если преступление совершено в значительных или крупных размерах.


В случае подписания этого закона президентом, он вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, в феврале правоохранители сообщали о разоблачении масштабной схемы продажи похищенных в ЕС элитных автомобилей.

Источник: Ракурс


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