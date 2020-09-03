Власть скрывает цену «корпоратива» на День независимости в Киеве, фото — ОП

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Ракурс

День независимости в Киеве стоил власти не менее 1,6 млн грн. При этом неизвестно, кто платил за участие в праздничном концерте звезд шоу-бизнеса, поскольку ни Офис президента, ни мэрия Киева, ни правительство не платили за попурри со «звездами».

Об этом стало известно из ответов Министерства культуры, Киевсовета и Офиса президента на запросы УП.

На торжественные мероприятия, которые состоялись на Софийской площади, и церемонию возложения цветов на Михайловской площади потратили 1,4 млн грн.

Мероприятия на Софийской площади предусматривали поднятие флага с участием президента, исполнение гимна. Впоследствии Владимир Зеленский произносил речь и вручал государственные награды.

На Михайловской площади с участием президентской четы состоялось возложение цветов к Стене памяти погибших за Украину, а Зеленский произнес там короткую речь.

Минкультуры и информполитики не привлекали к подготовке концертной программы, а на попурри «Музыкальная история Независимости» деньги не выделялись.

Средства бюджета Киева также потратили на указанные выше торжества — 191,8 тыс. грн. Городская власть отметила, что также не занималась концертом.

Офис президента в предусмотренным законом пятидневный срок не ответил на запрос УП по поводу организации и цены концерта. Банковая попросила продлить срок рассмотрения запроса на 20 дней.

В прошлом году правительство заплатило за празднование 24 августа 259,6 тыс. грн, а Киев — 290 тыс. грн.