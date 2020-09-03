Медиків змушують брехати про Covid-19, визнав Зеленський, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143361-medykiv-zmushuut-brehaty-pro-covid-19-vyznav-zelenskyy.html

Ракурс

Медиків в Україні змушують брехати про коронавірус. Це визнав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні на нараді щодо поширення коронавірусу він розповів, що головні лікарі медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходи і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом, — передає слова глави держави сайт Банкової.

Серед українських медиків щодня виявляють інфікованих коронавірусом. Зокрема, за минулу добу COVID-19 підтвердили у 137 медпрацівників. Загалом в Україні 17% хворих на COVID-19 — саме медичні працівники.

Відомо про щонайменше 7,7 тис. випадків одужання серед працівників медичної сфери та про понад 60 смертей від хвороби. Наразі точна кількість медиків, які змогли подолати хворобу або померли від неї, невідома.

На нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей.