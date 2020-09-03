Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n143362-doschi-ta-grozy-nakryut-bilshist-oblastey-pogoda-v-ukrayini-na-4-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 4 вересня вночі очікується дощова в більшості областей.

Опади з грозами прогнозують у центральних, південних, Вінницькій, Чернігівській, Сумській областях та в Києві. На решті території держави обіцяють хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря дещо знизиться — прогнозують від 10° до 20° тепла. Вдень повітря прогріється до 20−30° вище нуля за Цельсієм. Вітер завтра буде північно-західний 5−10 м/с та південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 4 вересня очікується дощова впродовж доби. На вулиці стане дещо прохолодніше — вночі повітря прогріється до 15−17° тепла, а вдень — до 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде хмарною, але без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі 16−18° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

Погода в Одесі найближчої доби буде дощовою лише вдень. Крім того, в курортному місті очікуються грози. Вночі повітря прогріється до 18−20° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погодні умови у Львові 4 вересня будуть наступні: хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі складе 10−12° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах в п’ятницю очікується малохмарна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−13° тепла, а вдень 20−23° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 3 вересня буде з грозами та зливами в західних та частині центральних областей.