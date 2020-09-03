Принц Гаррі та Меган Маркл, фото: Office of the Governor-General

https://racurs.ua/ua/n143365-megan-markl-ta-prync-garri-pidpysaly-bagatorichnyy-kontrakt-iz-netflix.html

Ракурс

Меган Маркл та британський принц Гаррі, подружжя герцогів Сассекських, підписали багаторічний контракт із американською медіа-компанією Netflix.

Вони створили продюсерську компанію, яка випускатиме документальні фільми та серіали, а також художні фільми та дитячі програми, ексклюзивно для Netflix, повідомляє видання The New York Times.

Сума цього контракту наразі не відома. За інформацією джерел видання, в останні місяці герцоги Сассекські також вели відповідні переговори з компаніями Disney и Apple, в ході яких обговорювався контракт приблизно на 100 млн дол. США.

Ми зосередимося на створенні контенту, який інформує і дає надію. Для нас як молодих батьків також важливо створення надихаючих сімейних програм, — йдеться у заяві подружжя з цього приводу.

Герцоги Сассекські зазначають, що Netflix має велике охоплення аудиторії, що дозволить просувати їхні майбутні проекти. Стрімінговий сервіс Netflix має 193 млн підписників у всьому світі.

Варто зазначити, що герцоги Сассекські не перші відомі особи, хто уклав такі угоди з Netflix. У 2018 році контракт із Netflix на виробництво фільмів і серіалів уклали екс-президент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама.

Нагадаємо, на початку цього року стало відомо, що Маркл потенційно може заробити за рік близько 100 млн дол., якщо погодиться на всі комерційні пропозиції, що їй надходять.