Зеленський призначив фігуранта «плівок Вовка» в комісію з євроінтеграції, фото — Суспільне

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Ракурс

Справа ОАСК отримала незвичне продовження. Президент Зеленський включив до складу комісії з євроінтеграції керівника Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновія Холоднюка.

На сайті президента з’явився текст указу Зеленського № 370/2020 «Питання складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України». Серед кількох десятків осіб, які працюватимуть в цьому органі, є й Зеновій Холоднюк. Холоднюку на початку серпня НАБУ оголосило підозру в створенні суддівської мафії.

Детективи підозрюють, що глава ДСА домовлявся із керівником Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком про фальсифікацію судових рішень, щоб усунути інших конкурентів на свою посаду.

Детективи НАБУ повідомляли, що на початку 2019 року Холоднюк звернувся до Вовка з проханням заблокувати проведення конкурсу на посаду голови ДСА, оскільки сам Холоднюк не міг брати участь в конкурсі через невідповідність вимогам.

Вовк нібито погодився скасувати конкурс і зберегти Холоднюка на посади в обмін на те, що Холоднюк введе до Вищої кваліфікаційної комісії суддів двох осіб за квотою ДСА, аби вони підтримували Вовка.

Конкурс в ДСА виграв інший кандидат, але в результаті інтриг Холоднюк зберігає посаду глави ДСА й досі.

НАБУ опубліковало кілька записів, на яких Вовк з Холоднюком обговорюють деталі своєї «співпраці».

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Холоднюку у виді особистого зобов’язання до 16 вересня.

Як раніше писав «Ракурс», згодом ВАКС «відфутболив» клопотання детектива НАБУ про відсторонення Холоднюка від посади голови ДСА.